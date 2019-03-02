المواطن - متابعة

بالرغم من الضجة المثارة حول المخرج خالد يوسف بسبب الفيديوهات الإباحية التي تم تداولها بكثافة إلا أن هناك بعض الفنانات يرغبن في العمل معه.

وفاء عامر واحدة من الفنانات المصريات التي أعلنت صراحة عن رغبتها في العمل مع خالد يوسف الذي تصفه بأنه صاحب الفضل عليها.

وقالت وفاء عامر: مستعدة أعمل أي حاجة مع خالد يوسف؛ لأنه بصراحة هو صاحب فضل عليّ. وذلك في تعليق عن قبولها دورها الصغير في فيلم كف القمر مع خالد يوسف.

وتم القبض على 5 نساء بينهن مذيعة وسيدة أعمال وفنانات، بعد انتشار مقاطع فيديو إباحية لهن مع خالد يوسف.

واعترفت النساء جميعاً بصحة المقاطع مؤكدات أنهن تزوجنه بعقود عرفية.

ويقيم خالد يوسف الآن في فرنسا ولم يصدر أي بيان من النيابة بالقبض عليه بالرغم من القبض على النسوة الخمسة.

وكانت الفنانة وفاء عامر كشفت لبرنامج “تحت السيطرة” الذي تقدمه الفنانة أروى على قناة “النهار”، قبل أيام كواليس مشهدها المحذوف مع محمد رمضان من مسلسل نسر الصعيد، والذي تضمن إيحاءات غير لائقة.

وقالت وفاء عامر: “أرفض هذا المشهد الذي جمعني مع محمد رمضان، وقطع إيد اللي نشره، لأني عندما قرأته في السيناريو، لم أكن في كامل تركيزي، إذ بقينا نصور حتى السادسة صباحاً وكنت أريد النوم، ولم أذاكر المشهد جيداً، وبعدما انتهيت من تصويره ذهبت لأشاهده على الشاشة، وجدتهم أغلقوا كل شيء لأن العمال تعبوا وأرهقوا ويريدون الذهاب لمنازلهم للراحة”.

وتابعت: “اتصلت بمحمد رمضان والمخرج ياسر سامي، بعدما غادرت موقع التصوير، وتحدثت معهما حول المشهد وأوضحا لي أنهما سيشاهدانه وسيتم حذفه في حال وجداه غير ملائم، وهو ما حدث بالفعل وحُذف المشهد”.