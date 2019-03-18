وفد الشورى يشيد بالإمكانات السياحية في دومة الجندل

المواطن - دومة الجندل

زار وفد أعضاء مجلس الشورى، برئاسة اللواء علي بن محمد التميمي، محافظة دومة الجندل، وذلك ضمن زيارته لمنطقة الجوف.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله وكيل إمارة منطقة الجوف المكلف حسين بن محمد آل سلطان، ومحافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط.

وفي بداية الاستقبال رحب وكيل إمارة منطقة الجوف بوفد مجلس الشورى نيابة عن جميع أهالي المحافظة، معبرًا عن سعادته بزيارتهم للمحافظة والأماكن الأثرية التي تحويها المحافظة، متطلعًا أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها.

وتجول أعضاء المجلس في جنبات متحف الجوف الإقليمي الذي سوف يتم افتتاحه قريبًا مطلعين على مرافق المتحف وما يحويه من مرافق وإمكانيات سوف تخدم السياحة في المحافظة في المستقبل القريب بإذن الله.

واستمع الوفد خلال تجولهم في هضبة التحكيم وقلعة مارد التاريخيتين إلى شرح تفصيلي حولهما والأحداث التاريخية التي وقعت فيهما، كما زار الوفد مسجد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- الذي أمر ببنائه حين عودته من القدس، رافقهم في ذلك مدير متحف الجوف الإقليمي الأستاذ أحمد القعيد.

وانتقل الوفد بعد ذلك لزيارة عدد من المواقع السياحية في المحافظة أبرزها بحيرة دومة الجندل.

ويضم الوفد أعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن حمود الحربي، والدكتور حمد بن عايض آل فهاد والدكتور علي بن محمد الشهراني والدكتور حسين بن ضيف الله المالكي، والدكتور سلطان بن سعد القحطاني، والدكتور زكي بن عبدالرحيم بن محمود، والأستاذ جمال بن سداد الفاخري، والأستاذ محمد بن راشد الحميضي، والأستاذ ناصر بن عبداللطيف النعيم، والدكتورة حمدة بنت مقبول الجوفي، والدكتورة سلطانة بنت عبدالمصلح البديوي، وعددًا من المسؤولين في المجلس.