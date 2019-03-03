3 أندية إنجليزية تُطارد نجم ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يفكر المدافع الفرنسي رفائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني في الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن فاران يود خوض تجربة احترافية جديدة والرحيل عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي من إنجلترا سيتنافسون على ضم فاران في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعلى الرغم من عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد لكن فاران يفكر بنسبة كبيرة في ترك نادي العاصمة الإسبانية.

ويعد الفرنسي فاران واحدًا من نجوم ريال مدريد في المواسم الأخيرة حيث تُوج بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى حصد لقب كأس العالم للأندية ولقب السوبر الإسباني ولقب السوبر الأوروبي.

وكان رفائيل فاران انضم إلى نادي ريال مدريد قادمًا من نادي لانس الفرنسي في عام 2011.

فاز فاران بلقب كأس العالم عام 2018 مع المنتخب الفرنسي بعد الفوز على منتخب كرواتيا برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.