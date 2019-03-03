3 باصات تسبب معاناة لذوي الاحتياجات الخاصة في أحد معاهد الرياض!

المواطن - عبدالملك آل سميح - الرياض

يعاني معهد الأمل الابتدائي شرق الرياض من نقص الباصات الناقلة لطلاب المعهد من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من ضرورة الاهتمام بهم وخدمتهم وتوفير جميع احتياجاتهم.

وتواصل المعهد مع الشركة المسؤولة عن النقل التابعة لوزارة التعليم، وتقدموا بطلب إضافة باصات للطلاب، ولكن لم يتم توفيرها حتى أمس الأحد، وهو ما انعكس سلبًا على الطلاب، حيث أصبحت نسبة الغياب عالية لديهم؛ ما يؤثر على تحصيلهم العلمي.

ويتوفر لدى المعهد الآن 3 باصات فقط، وهي غير كافية؛ لأن المعهد يغطي عددًا كبيرًا من أحياء الرياض ويحتاج إلى 2 أو 3 إضافية لنقل الطلاب.

وتحدث ولي أمر أحد الطلاب، في تصريحات إلى “المواطن“، عن ما يعانيه أولياء الأمور والطلاب وإدارة المعهد بسبب عدم توفر الباصات، موضحًا أنه من سكان شمال الرياض والمعهد يتواجد بالشرق ويعمل بغرب الرياض ويعاني من التنقل صباحًا، كما أنه يضطر للاستئذان من عمله وقت خروج ابنه من المعهد في الساعة 12 مساءً لكي ينقله من المعهد إلى منزله ثم يعود مرة أخرى إلى عمله.

وقال: إن هذه المشكلة من بداية العام الدراسي وحينها لم يكن هناك باصات لنقل الطلاب، وبعد ذلك تم توفير باصين فقط، وبعدها بفترة تم توفير الثالث، ولا زالت المطالبات من الأهالي والإدارة مستمرة لتوفير عدد مناسب لخدمة الطلاب.