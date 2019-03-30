30 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في أمانة جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (30) وظيفة شاغرة على بند الأجور، للسعوديين والسعوديات من حملة شهادة الثانوية العامة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مأمور سنترال (عدد 20 وظيفة/ للنساء).

. كهربائي (عدد 10 وظائف/ للرجال).

وأوضحت الأمانة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 10 رجب 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 14 رجب 1440هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)