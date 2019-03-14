50 متقاعدًا أميركيًا وأوروبيًا من أرامكو يزورون متحف المصمك

المواطن - الرياض

زار وفد من متقاعدي شركة أرامكو السعودية يتكون من 50 شخصاً من أمريكا وأوربا، متحف المصمك في مدينة الرياض، أمس الأربعاء.

وكان مسؤولو المتحف في استقبال الزوار، وقاموا بالشرح لهم عن أهمية المصمك ومكانته البارزة في تاريخ المملكة بصفة عامة وتاريخ مدينة الرياض بصفة خاصة، وما قام به الملك عبدالعزيز، رحمه الله، من كفاح في توحيد المملكة.

وقدم المصمك للضيوف عروضاً مرئية عن توحيد المملكة واقتحام المصمك واسترداد مدينة الرياض، وصوراً للمباني التاريخية والمواقع الأثرية والتراثية في مناطق المملكة، بجانب العديد من المطبوعات الخاصة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واطلع الوفد الأمريكي الأوروبي من متقاعدي شركة أرامكو، على أقسام المتحف وما يحتويه من معلومات وصور تاريخية لمدينة الرياض ولوحات وخزائن عرض لقطع التراث الشعبي، وشاهدوا فيلم “استرداد الرياض”.

يشار إلى أن متحف المصمك التاريخي يعد مقصداً سياحياً لضيوف الدولة والسياح وزوار العاصمة وسكانها، إضافة إلى زيارات طلبة المدارس التعليم العام بجميع مراحله بنين وبنات وطلاب وطالبات الجامعات، ويستقبل المتحف الزوار طوال العام من الساعة 8 صباحاً إلى 9 مساءً، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع الجمعة من الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً ويوم السبت من التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وإجازات الأعياد والعطل الرسمية.

ويضم المصمك عدداً من القاعات؛ الأولى تتحدث عن الرياض زمن استردادها، والثانية حول اقتحام المصمك واسترداد الرياض، وخصصت القاعة الثالثة للرواد الذين شاركوا الملك عبدالعزيز في عملية استرداد الرياض، ثم قاعة الرياض التاريخية، وقاعة تتحدث عن مبنى المصمك ومكوناته وطريقة بنائه والمواد المستخدمة فيه، وقاعة تعرض الاستخدامات التي عرفها مبنى المصمك في عهد الملك عبدالعزيز، ثم قاعة تحوي صوراً للملك عبدالعزيز في مختلف مراحل عمره ونصوصاً من أقواله المأثورة وجناح للعروض المؤقتة.