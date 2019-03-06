6 وظائف فنية وإدارية شاغرة في مجموعة شاهيني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الرياض.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل مركبة في الممرات الضيقة (عدد 4 وظائف): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

. أمين صندوق (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص المحاسبة.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).