8 نصائح مفيدة للتخلص من المشاعر السلبية

المواطن - متابعة

يعاني البعض من مشاعر الحزن والوحدة والقلق والإحباط؛ وذلك بسبب الضغوط الناجمة عن المسؤوليات المنوطة بهم، أو المشاكل والمعضلات التي تواجههم.

وينصح خبراء الصحة النفسية، ببعض الطرق التي يمكن أن يتخلص المرء عبرها من هذه المشاعر التي قد تكون لها آثار سلبية على المدى البعيد.

ومن هذا المنطلق أوردت الأخصائية النفسية البريطانية أنجيلا تيرنر في حديث لها مع صحيفة “ديلي ريكورد”، مجموعة من النصائح التي تساهم في تخفيف المشاعر السلبية التي قد تنتاب المرء، على النحو التالي:

１- البكاء

يخفف البكاء الضغط النفسي ويساهم في تفريغ شحنات الحزن والإحباط.

２- التجوال في المناطق الطبيعية

ابحث عن مكان طبيعي جميل ترتاح فيه، إذ أظهرت الكثير من الدراسات بأن الاستمتاع بجمال الطبيعة يساهم بشكل فعال في التخفيف من الحزن والقلق والشعور بالوحدة.

３- تدوين المشاعر

قم بكتابة كل ما تشعر به من حزن وضغط نفسي وإحباط على قطعة من الورق، ثم قم بإحراقها، فبحسب الخبيرة تيرنر هذه طريقة مجربة لتطهير الروح وتخفيف الضغط.

４- الاستماع للموسيقى

استمع لنوع الموسيقى التي تعبر عن شعورك وأنت في حالة من الاسترخاء، واندمج نفسيًّا معها. وإن كنت تجيد العزف على أية آلة موسيقية مارس العزف بانتظام حتى تتحسن حالتك النفسية.

５- التحدث مع صديق

إن كان لديك صديق ترتاح للتواجد برفقته وتثق به، حاول أن تتحدث إليه عن مشاعرك، إذ إن تفريغ مشاعرك أمام شخص يجيد الاستماع إليك ويتعاطف معك، يزيد من مشاعر الارتياح لديك ويساهم في التخفيف عنك.

６- قضاء بعض الوقت مع نفسك

خصص وقتًا تقضيه بمفردك في مكان يتيح لك الفرصة للتأمل والتفكير بالأشياء الجميلة التي قد تحسّن من حالتك وتزيل أي شوائب نفسية سلبية لديك.

７- اتباع نظام غذائي صحي

أظهرت العديد من الدراسات بأن تناول الأطعمة الطازجة والعصائر والفاكهة والمكملات الغذائية، وشرب الكثير من الماء، يعتبر أسلوبًا مثاليًّا للتخلص من الشعور بالإرهاق والقلق.

８- المطالعة

تعتبر المطالعة مصدرًا هامًّا للإلهام الإيجابي، لذا لا تتردد في قراءة الكتب الخاصة ببناء الذات وتحفيز المرء بشكل إيجابي للتخلص من المخاوف والقلق.