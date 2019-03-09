9 وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة شاهيني

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أمين مستودع (عدد وظيفتين/ جدة).

. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).

. فني تبريد وتكييف (عدد وظيفتين/ الرياض).

. مسؤول مخزون (الرياض).

. أمين صندوق (عدد وظيفتين/ الرياض).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)