سعود السويلم يغضب الأندية .. وجماهير النصر : كاريزما مختلفة وحضور استثنائي

المواطن - مروة نبيل

جذب سعود السويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر الأنظار إليه، بعد ظهوره البارحة في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية، حيث اتسم ظهوره بالجرأة والتصريحات القوية.

وعلى الرغم من حالة الجدل التي تسبب فيها سعود السويلم بتصريحاته تجاه الأندية المنافسة، وفي مقدمتها تصريحه بأن جماهير نادي الشباب “استراحتيْن و16 بيتاً”، إلا أنه نال إشادة كبيرة عبر “تويتر”، من بعض الإعلاميين وجماهير النصر.

وعلق المتحدث الرسمي المكلف لنادي النصر بدر السليمان على حوار سعود السويلم قائلًا: “حديث واضح وشفاف تجلى فيه الشامخ ووضع النقاط على الحروف بحضوره الأول وحديثه عن ناديه النصر بالماضي والحاضر والمستقبل”.

وكتب محمد الغامدي: “حوار الموسم .. جرأة .. ثقة .. صراحة .. قوة أشهد أنه شامخ”، وتفاعل عضو شرف النصر فهد المشيقح مع حوار سعود السويلم وقال: “إشادتك بالأمير فيصل بن تركي هو الوفاء بل قمة الوفاء”.

وقال المدير العام السابق بكرة القدم في النصر سالم العثمان: “كنت على ثقة كاملة أن نادينا في أيد أمينة واليوم زادت الثقة أضعافا، الفرح الأكبر بتواجده بإذن الله أربع سنوات قادمة”.

وتابع العثمان حديثه بشأن سعود السويلم قائلًا: “اللي برروا وضحكوا وصفقوا لرئيسهم وهو يتلفظ لحكم مباراة هم الزعلانين من حديث السويلم فعلاً عشنا وشفنا”.

وأضاف: “سعود السويلم تحدث عن فساد كلاتنبيرغ والتحكيم الحاصل في رياضتنا وعن التضرر الذي حصل لنادي النصر هذا الموسم بسببهم ومع ذلك فئة معينة فقط زعلها هذا الحديث”، وقال محمد البكيري: “قد يعجبك أو لا يعجبك بعض حديثه. لكن كاريزما رئيس النصر تجسد عبارة: ما يفل الحديد إلا الحديد”.

وتفاعل عبدالرحمن الفريح مع حوار سعود السويلم وعلق قائلًا: “أكثر من طالبوا بخروج فضائي للشامخ؟ “هم الهلاليون” أكثر من صاح من خروج الشامخ الفضائي؟ هم الهلاليون”، وقال طلال النجار: “تحدث بلغة الكبار حد الإبهار”.

وأشاد الإعلامي مبارك الشهري بتصريحات رئيس النصر وقال: “افتخروا يا عالميين بإدارة ناديكم افتخروا بهذا العاشق ادعموا إدارته بكل مكوناتها ثقوا أن المشروع كبير جداً جداً لناديكم . . شكراً سعود السويلم ضربت فأوجعت وأبدعت وأنصفت وكشفت”.

وقال الإعلامي خالد البدر: “كانوا يتساءلون من يُغرد بحسابه عبر تويتر؟! كانوا يطالبون بظهوره عبر لقاء تلفزيوني! كاريزما مختلفة.. حضور استثنائي.. رجل قادح بمعنى الكلمة.. صريح شُجاع لا يعرف المجاملة. جمهور النصر محظوظ بتواجد الشامخ، حافظوا عليه فهو البطولة الأهم هذا الموسم”.

ومن جانبه، قال زامل العثمان: “أولاً .. مقدم البرنامج بصراحة يستحق كل الشكر لأنه قال كل الأسئلة اللي كانت تدور في ذهننا.. أما اللقاء .. فما شاهدته وسمعته من هذا الرئيس أكبر من أني أعلق عليه بتغريدة عابرة! لكني باكتفي بالحمد لله على هذه النعمة أليس بالشكر تدوم النعم”.