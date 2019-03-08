International Womens Day .. سعوديات ينقلن صورة رائعة للمملكة

المواطن - محمود نبيل

يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة International Womens Day الذي يخلد الدور الكبير الذي تلعبه السيدات، سواء على مستوى مجتمعها الداخلي في الأسرة، أو حتى مشاركة الرجل في مجالات العمل.

وفي اليوم العالمي للمرأة تمضي المملكة بخطوات ثابتة نحو العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في الكثير من المجالات، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لتنويع مسارات الاقتصاد 2030، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع احتفال العالم بيوم المرأة International Womens Day نرى أن المملكة اعتمدت بشكل كبير عليها، ومن أحدث علامات ذلك تولي الأميرة ريما بنت بندر مهام سفير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الولايات المتحدة.

وبخلاف الأميرة ريما، فإنه باليوم العالمي للمرأة ، بات هناك العديد من المواقع التي تشهد عملا كبيرا من المرأة السعودية، حيث تقود ثورة الفن المخرجة هيفاء المنصور، والتي تنقل صورة صحيحة عن التطورات الاجتماعية والثقافية في المملكة.

والمنصور التي باتت من أهم المخرجين العالميين في الوقت الحالي، استطاعت أن تصل بالصورة الصحيحة للتطورات الاجتماعية في السعودية إلى الجميع، خاصة وأنها لا تزال تقدم المزيد في صناعة السينما أو حتى تعكس صورة المرأة العاملة في المملكة.

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالتغيرات المختلفة على كافة المستويات في المملكة، خاصة ما يمس منها المرأة بصفة مباشرة، مثل قرار السماح لهن بقيادة السيارات وارتياد العديد من المجالات الوظيفية التي كانت محظورة في الماضي، وأبرزها الأمن والشرطة وغيرهما.