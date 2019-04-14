الجمارك تطلب أخصائي وسائل حية .. هنا الشروط والتفاصيل

المواطن - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن وجود وظائف شاغرة بمسمى أخصائي وسائل حية (سائس) من الرجال فقط.

شروط القبول في وظائف الجمارك

وقالت الجمارك السعودية إن شروط القبول تتضمن ما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الثانوية العامة بتقدير جيد كحد أدنى.

3-ألا يتجاوز عمر المتقدم 28 سنة ميلادية.

4-أن يكون لائقا صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي واختبار اللياقة البدنية.

5-اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها الهيئة العامة للجمارك.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

الوصف العام للوظيفة

وقالت الجمارك السعودية إن مهام العمل تشتمل على التفتيش الوقائي بالوسيلة الحية للمسافرين والأمتعة والمركبات والبضائع والطرود البريدية، وفي حالة الاشتباه يتم إعداد محضر اشتباه وإحالته إلى القسم المعني بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة، ومتابعة الاشتباه بعد إحالته للقسم المعني للتأكد من وجود مهربات أو خلوها من المهربات، كتابة محضر الضبط بالواقعة مع القسم المعني في حال وجود مهربات والعناية الصحية بالوسيلة الحية، وعمل تمارين اللياقة والتدريبات الأسبوعية العامة وتدريبات التحكم والسيطرة على الوسيلة الحية.

وأوضحت الجمارك السعودية أن التقديم متاح على وظيفة أخصائي الوسائل الحية اعتبارا من اليوم عبر الرابط التالي (هنا)