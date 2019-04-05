الدوري السعودي .. إلغاء الهبوط وزيادة الأندية مجرد أوهام

المواطن - محمد سمعه

نفى الناقد الرياضي محمد الذايدي وجود أي نية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي وزيادة عدد أندية دوري المحترفين.

وتحدث الناقد محمد الذايدي في قناة 24 الرياضية قائلًا: كل ما قيل حول وجود إلغاء هبوط وأن عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين سيزيد ويُصبح 20 فريقًا، هذا كلام غير صحيح ويُقال فقط لجعل الفرق تتراخى عند مواجهة نادي النصر في آخر جولات بطولة الدوري.

وأضاف الذايدي: كما نعلم فإن نادي النصر سيواجه في آخر خمس جولات أو أربع جولات فرقًا تُصارع على الهبوط، بينما سيواجه الهلال فرقًا تنافس بداية من المركز الرابع وحتى الخامس ولهذا اعتقد أن كل ما يُقال حول هذا الأمر هو لعبة في آخر عمر الدوري بالموسم الجاري.

وتابع الذايدي: أعتقد أنه يجب تقليص عدد الأندية إلى 12 فريقًا ولا يجب زيادتها، حيث وجود 12 فريقًا سيتناسب أكثر مع وجود الثمانية أجانب، وأعتقد أن وجود دوري للرديف سيكون مفيدًا بزيادة عدد الفرق إلى 18 فريقًا، وهذا سيكون مفيدًا للمنتخب السعودي.

ويذكر أن نادي النصر يحتل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.