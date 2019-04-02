بعد صرف أول دفعة.. تعرف على قيمة دعم سند محمد بن سلمان للزواج

المواطن - الرياض

قال عدد من مستفيدي برنامج سند محمد سلمان إنهم تلقوا دعماً من البرنامج مقدراه 20 ألف ريال، ضمن مبادرة سند للزواج.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أعلن بالأمس أنه تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الأولى.

وتعتمد فكرة البرنامج على توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

خطوات التسجيل:

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

شروط البرنامج:

وأكد برنامج سند محمد بن سلمان أن هناك 9 شروط للأهلية في مبادرة سند الزواج والاستفادة منها وهي على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%.

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.