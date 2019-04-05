بعد طعنه قبل صعوده على المنبر.. إمام جامع آل زينب في النماص يكشف التفاصيل

المواطن- فهد القحطاني- النماص

تعرَّض إمام وخطيب جامع آل زينب في محافظة النماص، الشيخ علي بن حسن القشيري، للطعن قبل صعوده لمنبر الجمعة أمس .

وقبل صعود الشيخ علي القشيري وحين كان داخل الجامع، طعنه أربعيني، ليتم نقله على وجه السرعة لمستشفى النماص العام عن طريق المصلين الذين كانوا متواجدين أثناء الحادثة.

وقال المعتدى عليه: حمدًا لله أن عددًا من المصلين سارعوا لإنقاذي من المعتدي الذي باغتني فجأة قبل صعودي للمنبر وسدد الطعنة التي كانت قريبة من الكتف.

وأضاف: ليس بيني وبين المعتدي أي خلافات سابقة على الإطلاق، ولا أعلم عن سبب هجومه المباغت عليّ، فيما تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية التي بدورها تجري تحقيقًا لمعرفة دواعي الطعن، والحمد لله أن حالتي الصحية جيدة.

وعلمت “المواطن” من مصادر مطلعة أن الإمام القشيري تلقى اتصالًا هاتفيًّا من أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ للاطمئنان علي حالته الصحية، كما وجه الأمير تركي بن طلال بتوفير ما يلزم ومتابعة حالة الشيخ الشقيري، فيما الجهات الأمنية لا تزال تجري تحقيقاتها لمعرفة الدوافع والأسباب التي دفعت الجاني على ارتكاب هذه الجريمة.