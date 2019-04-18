تقديم موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

تحمل الدفعة الـ18 من دعم حساب المواطن بشرى سارة للمواطنين الذين يترقبون إيداع المبلغ المستحق لهم في يوم 10 من كل شهر ميلادي، حيث يوافق موعد صرف هذه الدفعة يوم الجمعة 10 مايو، مما يعني أنه سيتم تقديم موعد الصرف ليكون الخميس 9 مايو.
وبحسب النظام المتبع في حساب المواطن يتم صرف الدعم من البرنامج في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده في حال صادف صرف الدعم يوم إجازة رسمية في البلاد.
ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب المواطن عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).
- اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.
- كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.
- كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.
- إدخال إجمالي دخل الأسرة.
- وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.
ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.
التسجيل مستمر
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).
ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
2 مشاراكات
ابو راكان
ٲجل بشرا ساره… مانقول غير الحمد لله والشكر له
مقطوع
لابد من تخفيض سعر الكهرباء والبنزين فنحن دوله بتروليه نصدر لانستورد الطاقه والشعب عليه عبء مليء من فواتير كهرباء مستحقه !! الحل يكمن في رفع قيمة حساب المواطن او تخفيض سعر البنزين والكهرباء …
الحل الاخر توفير وسائل نقل داخل المدن ذات اسعار مخفظه مثل الباصات او القطارات … مجرد وجهة نظر والراي في الاول والاخير لاصحاب القرار . حفظ الله قادتنا ووطننا من كل مكروه ودام عزك ياوطن