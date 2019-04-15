فيديو.. أسرة الرئيس السوداني تستقبله بالزغاريد

المواطن - متابعة

احتفت أسرة رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان بتوليه مهام رئيس البلاد خلفا للفريق عوض بن عوف.

وأظهر مقطع فيديو متداول أسرة الرئيس الجديد وهي تستقبله بالزغاريد والتصفيق فيما هبط البرهان من مركبته ملوحا لهم .

وكان البرهان أدى اليمين الدستورية خلفا لعوض بن عوف الذي شغل المنصب ليوم واحد وتنازل عنه بعد استمرار اعتصامات المتظاهرين الرافضين لوجوده على رأس النظام.