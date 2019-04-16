فيديو.. تركي بن طلال لمواطن مُسن: اعتبرني مركازك هذا

المواطن - عسير

زار أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، يوم أمس الثلاثاء محافظة بارق، حيث التقى المواطنين ورؤساء الإدارات الرسمية والمسؤولين للاستماع إلى مطالبهم.

وقال تركي بن طلال خلال لقائه بالمواطنين: زيارتي لكم واجب، والضيف يتكرم بتلبية الدعوة، ولكن عندما أكون مسؤولًا وجئت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فخدمتكم فلا أتكرم بالزيارة بل هي واجب علي”.

وتابع موجهًا قوله لأحد المواطنين: مركازك في يدك.. اعتبرني مركازك هذا”.



واستكمالًا لجولاته التفقدية على محافظات غرب منطقة عسير زار أمير عسير محافظة بارق واجتمع بالمحافظ ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية لبحث مطالب الأهالي وتلمس احتياجاتهم، كما عقد اجتماعًا مع مديري العموم وناقش الطلب الخاص بمستشفى بارق، وتواصل مع وزير الصحة بحضور المجالس والأهالي حول إمكانية إنشاء مستشفى بارق؛ ووفقًا للخطة القادمة فقد وجه وزير الصحة بتحويل مبنى مركز صحي بارق القديم لمركز طوارئ مميز يشمل توفير كوادر صحية وتنويم وعيادات في الوقت الحالي تتضمن عيادة نساء وولادة وغيرها، مؤكداً سعيهم ليكون متواكبًا مع احتياجات الناس في الوقت الحالي ويقدم خدماته للجميع؛ وقد تداخل بعض الحضور مع وزير الصحة خلال الاتصال للاستفسار عن بعض الأمور التي تخص الشأن الصحي بالمحافظة ونوقش عدد من المطالبات.