بقلم - نورة سعد العبودي

ليست كل حسناء ذات نصيب موفق.. فكثير من الحسناوات عانين بحياتهن.

أحلامي متواضعة مع إنسان يقدر أُنوثتي ويحترم مشاعري ونكون معاً أسرة سعيدة. نرضى بما قسمه الله لنا. لم تتعد أحلامي بما فوق الأفق وأن أزور بلاد العالم وأن أقضي إجازتي كل مرة هنا وهناك. إنما اكتفيت بأحلامي ألا أبكي يوما حسرة على نفسي أو حتى من نفسي.

أقولها حقيقة أني انصدمت بحياتي بأن تبذل وتضحي وألا يقدر مجهودك لأنك بعينه لا شيء. إهمال للواجبات الزوجية وغياب يطول عن البيت، عشت كأرملة مع وجود أنفاسه. هو نوع من القتل الحسي المؤلم.

لكن من أجل أبنائي صبرت ومن أجل كبريائي أخفيت معاناتي واليوم أعترف أنه قتلني ولم أبكِ لأنه لا يستحق.