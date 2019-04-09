ما العلاقة بين سند محمد بن سلمان وباقي برامج الدعم ؟

المواطن - الرياض

يتساءل بعض المواطنين بشأن برنامج سند محمد بن سلمان وعلاقته ببرامج الدعم الأخرى، مثل حساب المواطن أو المساعدات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهل التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان يؤثر أو يتعارض مع وجودهم في برامج أخرى؟

وكان سند محمد بن سلمان قد أكد سابقًا أنه برنامج شخصي، ومبادرة مستقلة، ولا يتبع أي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، ولهذا فإن أي دعم يتلقاه الشخص من جهات أخرى لا يرتبط باستفادته من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان.

أما الفرق بين سند محمد بن سلمان وقروض الزواج من بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية)، فهو أن مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان هي اجتماعية وغير ربحية، مبنية بهدف تخفيف الأعباء المختلفة للمستحقين من خلال تقديم عطاءات غير مستردة وليست قروضًا مطلوب استعادتها أو يتم تسديدها، وغير مرتبطة بأي جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة.

شروط سند محمد بن سلمان:

واشترط برنامج سند محمد بن سلمان عدة شروط منها مقدار المهر في الزواج، للحصول على الدعم ضمن مبادرة سند للزواج.

ومن أهم شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للحصول على الدعم ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

أهداف سند محمد بن سلمان:

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

طريقة وخطوات التسجيل:

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان، في وقت سابق، تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.