مفاجأة Avengers: Endgame .. مارك روفالو يسقط في خدعة!

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أصبح الممثل مارك روفالو كما زميله توم هولاند، من المنتقمين الأقل حظًا في الفيلم المنتظر Avengers: Endgame.

ولم يحصل توم هولاند الذي يجسد دور “سبايدر مان” على سيناريو الفيلم كاملًا كي لا يكشف بالخطأ عن الأحداث كما حدث من قبل، وأيضًا لم يتسنَّ لمارك روفالو أن يعرف الكثير عن فيلم Avengers: Endgame. المنتظر للسبب نفسه.

وخلال حضوره العرض الخاص لفيلم Avengers: Endgame في لوس أنجلوس قال الممثل الأمريكي إن مخرجي الفيلم جو وأنتوني روسو لم يكشفا الكثير حيث كان محظورًا عليه معرفة الكثير عن الملحمة المنتظرة Avengers: Endgame ووصل الأمر إلى حد إرسال نسخة مقتطعة من الفيلم.

وقال: لقد حصلت على سيناريو Avengers: Endgame ولكنه كان زائفًا، كانت هناك مشاهد اعتقدت أننا سنصورها وذلك لم يحدث قط”.

واعترف الأخوان روسو مخرجا Avengers: Endgame بأنهما يقومان بذلك لصالح الممثلين “نظرًا لأنه من الصعب الاحتفاظ بالأسرار أو أن تُبقي فمك مغلقًا، لأننا قضينا العامين الماضيين في هذا الأمر لذا يصبح من الصعب عليك عدم الحديث عما تفعله طوال الوقت، إنها أشبه بالرحمة التي نقدمها لهم بعدم إعطائهم الكثير من المعلومات”.

جدير بالذكر أن مارك روفالو صاحب الـ50 عامًا، قد كشف بالخطأ في وقت سابق، عن نهاية فيلم Avengers: Infinity War، خلال أحد اللقاءات المصورة، قائلًا: “كما هو الحال في كل أفلام شركة Marvel، لا ينتهي الأمر بشكل جيد بالنسبة للأبطال الخارقين.. انتظر لرؤية الفيلم؛ فالجميع يموتون”.

ومن المنتظر أن يطرح Avengers: Endgame يوم 26 فبراير بدور العرض العالمية.

ويشارك في بطولة Avengers: Endgame نخبة من نجوم هوليوود منهم روبرت داوني جونير، كريس هيمسورث، كريس ايفانز، سكارليت جوهانسون، بول رود، وجوش برولين.