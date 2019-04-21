نوف تريد زيادة مبلغ حساب المواطن فكيف رد عليها البرنامج؟

المواطن - الرياض

وجهت مواطنة تدعى نوف طلبًا إلى حساب المواطن بشأن زيادة مبلغ الدعم الذي تتقاضاه من البرنامج، وذلك بعد ارتفاع أسعار البنزين خلال الأيام الماضية.

ورد حساب المواطن على “نوف” بالقول: إن في الربع الأخير من عام 2018 قام البرنامج بتعديل مبلغ الدعم قبل إجراء الزيادة المنفذة حاليًّا في سعر البنزين.

وأضاف حساب المواطن أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانها استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في الدفعة الـ17 التي تم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري ما يعني أن النسبة الباقية وقدرها 56% حصلت على أقل من مبلغ الاستحقاق الكامل.

وكشف حساب المواطن أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن بلغ في الدفعة الأخيرة، 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 40 مليار ريال.

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا)، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.