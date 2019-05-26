أبل خدعت مستخدمي آيفون منذ سنوات ودعوى قضائية تكشف السر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت قضية مُقامة ضد شركة أبل الأمريكية، أن الشركة تبيع معلومات عن عمليات مستخدمي هواتف آيفون على آي تيونز، بالإضافة إلى بياناتهم الشخصية.

وقال عدد من العملاء: إن الشركة تقوم بكشف وبيع بياناتهم، وذلك على عكس تعهُّد الشركة في الإعلان بأن كل ما يحدث على الهاتف يبقى في إطار الخصوصية.

وحسب ما جاء في بلومبرغ، فإن ثلاثة من عملاء آي تيونز أقاموا دعوى قضائية يوم الجمعة أمام محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، سعيًا لتمثيل مئات الآلاف من سكان ولاياتهم الأصلية الذين زُعم أن معلومات الاستماع الشخصية الخاصة بهم قد تم الكشف عنها دون موافقتهم.

وأشارت القضية إلى أن الكشف عن البيانات الشخصية لعملاء آي تيونز ليس غير قانوني فحسب، بل قد يكون أيضًا خطيرًا؛ لأنه يتيح استهداف أفراد المجتمع المستضعفين.

وقالت الدعوى: إن تلك المعلومات قد تضر بمصالح المستخدمين، وهو الأمر الذي يجعل عملية التسريب في غاية الخطورة ولا يمكن السكوت عنها، خاصة وأنها تخالف المعايير الرئيسية للشركة الأمريكية، والتي قد تتميز بأنها حريصة على أن تبقى تلك المعلومات مؤمنة بالكامل.