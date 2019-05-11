أبو نوف لم يحصل على دعم حساب المواطن للدفعة 18 فما السبب؟!

المواطن - الرياض

تساءل مواطن يدعى “أبو نوف” بشأن عدم استلامه أي دعم للدفعة الجديدة من حساب المواطن، والتي تم صرفها يوم الخميس الماضي.

وقال أبو نوف: إن كل شهر يحصل على الدعم بشكل منتظم، ولكن الدفعة 18 من حساب المواطن لم يتقاضَ خلالها أي مبلغ دعم، فما السبب في ذلك؟ خاصةً وأن البيانات الخاصة به لم تتغير!

ورد حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إنه بعد الاطلاع على بياناته اتضح أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة؛ مما أثر على استحقاقه لهذه الدفعة.

وأعلن حساب المواطن تفاصيل الدفعة الثامنة عشرة، حيث شمل الدعم 83% من المستفيدين المؤهلين في البرنامج بمتوسط بلغ 1000 ريال للأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن مبالغ دعم المستحقين بلغت 2.5 مليار ريال، فيما بلغت تعويضات الدفعة السابقة 14.5 مليون ريال.

واستفاد من الدفعة 18 من حساب المواطن 12.3 مليون مستفيد وتابع، و83% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

ويعتمد حساب المواطن على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكي يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية، وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب المواطن على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.