أرسنال .. وعُقدة النهائيات الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة أرسنال ضد تشيلسي التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، في نهائي إنجليزي خالص بمنافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

أرسنال

وأوضحت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي دائمًا ما يتعثر في المواجهات النهائية ضمن منافسات البطولات الأوروبية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي 4 مرات في 5 مباريات نهائية كبرى في منافسات البطولات الأوروبية، وكان فوز الجانرز الوحيد في كأس أبطال الكأس ضد بارما الإيطالي في عام 1994.

تشيلسي ضد أرسنال

وفاز الجانرز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنتيجة 7/3 في مجموع المباراتين، ليلعب مباراة تشيلسي ضد أرسنال في المباراة النهائي.

على الجانب الآخر، يلعب البلوز مباراة تشيلسي ضد أرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4/3.