أمريكا تهدد طهران : سنرد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا

المواطن - متابعة

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، أن بلاده سترد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران مصالحنا وأعدنا نشر قواتنا في المنطقة.

وقال هوك، الخميس، إنه “منذ انسحبنا من الاتفاق النووي انخفض الإنفاق العسكري الإيراني 28% ودخل الاقتصاد في حالة ركود”.

وشدد هوك على الموقف الأمريكي مضيفاً: “نعتقد أن الرسالة وصلت إيران حالياً، والكثير من الهجمات التي كنا نخشاها على مصالحنا لم تحدث”.

وتابع هوك: “أعدنا تموضع قدراتنا العسكرية في المنطقة وحققنا الردع المرجو”. مضيفاً “ننتظر نتائج التحقيق في هجوم الناقلات قبل مناقشة الرد المناسب”.

وأردف المبعوث الخاص بإيران إن هناك دلائل على أن الوضع المالي لحزب الله اللبناني ليس قوياً.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أكّد أمس أن الوجود العسكري لبلاده في المنطقة منع هجومًا كان وشيكًا على المصالح الأمريكية في العراق.

وقال شاناهان وجودنا العسكري في منطقة الخليج ردع هجومًا كان وشيكًا على مواطنينا في العراق لكن التهديد لا يزال قائمًا.