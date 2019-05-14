إغلاق مطعم في حفر الباطن يقدم وجبات إفطار الصائم بالزجاج!

إغلاق مطعم في حفر الباطن يقدم وجبات إفطار الصائم بالزجاج!

2019/05/15
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مطعمًا يقدم وجبات إفطار مختلطة بالزجاج.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغ من مواطن إلى طوارئ الأمانة 940 يوم السبت الماضي يفيد بوجود زجاج بوجبات إفطار الصائم، وتمّ على الفور مباشرة الحالة من قِبل مراقبي صحة البيئة في بلدية جنوب حفر الباطن، والخروج للموقع، حيث تمّ حضور المواطن ومعه الوجبات، ليتبين بالفعل وجود الزجاج بوجبات الأرز والدجاج.

وتمّ على الفور إغلاق المطعم ورصد وتسجيل كل الملاحظات الصحية وإرسال عينات للمختبر، وأثناء تفتيش المستودع الخاص بالمطعم وُجد بداخله 71 كيسًا من الأرز وتم فتح عينات منها لفحصها نظري حيث وجد بالفعل الزجاج داخل أكياس الأرز، ليتم التحفظ على الكمية لحين ظهور النتائج والتوجيهات.

وغرمت الأمانة المطعم واتخذت كافة الإجراءات البلدية اللازمة في التعامل مع مثل تلك الحالة.

 


 



‎تعليق واحد

  1. احمد العنزي

    يجب التحقيق امنياً ولاننسى وضع الزجاج مع الخبز بعد فرض نظام الاقامه على مواطني دولة عربية كانوا يتمتعون بالتجول والعمل بدون اقامه سابقاً من المملكة ابان ازمة الخليج عام 1990م

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