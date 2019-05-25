إمارة مكة تستبق القمم الثلاث برسائل sms
طالبت باختيار الوقت المناسب لأداء العمرة وتفادي الزحام

إمارة مكة تستبق القمم الثلاث برسائل sms

2019/05/26
الساعة 12:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1780
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

دعت إمارة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى التعاون لإنجاح القمم الثلاث، التي سوف تستضيفها العاصمة المقدسة في الأسبوع لأخير من شهر رمضان المبارك، وذلك باختيار التوقيت المناسب لأداء العمرة.

وأرسلت الإمارة رسائل sms للمواطنين والمقيمين جاء فيها: أخي المواطن.. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية)، والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.

وكان خادم الحرمين الشريفين دعا إلى عقد قمتين طارئتين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة يوم 31 مايو الجاري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :