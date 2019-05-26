الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة مالي

المواطن - مروة نبيل

عاود المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته الجماعية على ملعب “غرونفالسكا”، استعدادًا لموجهة مالي في بطولة كأس العالم 2019 في بولندا.

وكان المنتخب السعودي للشباب قد بدأ مشواره في دور المجموعات بالمونديال بالخسارة ضد فرنسا بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق الفوز على مالي في المواجهة المقبلة.

وقسّم الجهاز الفني للأخضر بقيادة خالد العطوي خلال الحصة التدريبية اللاعبين إلى مجموعتين، أدّت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة فرنسا مرانًا استشفائيًا، فيما أجرت المجموعة الأخرى مرانًا على إنهاء الهجمات؛ أعقبه مناورة مصغرة.

ومن المُقرر أن يختتم المنتخب السعودي للشباب، مساء يوم غد الاثنين، تدريباته استعدادًا لمباراة مالي التي ستُقام، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مونديال بولندا 2019.

ويتواجد الأخضر للشباب في المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا بصحبة منتخبات فرنسا، مالي وبنما.