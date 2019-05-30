الزياني: سيظل مجلس التعاون الخليجي كيانًا متماسكًا راسخًا قادرًا على مواجهة كافة التحديات

المواطن - واس

أشاد الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بانعقاد القمة الخليجية الطارئة، في مكة المكرمة ، مهبط الوحي وقبلة مليار ونصف مليار مسلم في أرجاء العالم، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الذي يبرهن، بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة، نواياه المخلصة وحرصه المعهود على المصالح العليا للمجلس.

وأضاف “ما تواجدكم اليوم في هذا اللقاء المهم على هذه الأرض المباركة إلا تأكيدا على حرصكم على وحدة الصف الخليجي وعزمكم الثابت على تحقيق الأمن الجماعي الشامل لهذه المنظومة الخيرة، في ظل استمرار الاستفزازات والتدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس”.

وندد الزياني بما شهدته المنطقة مؤخرا من أعمال تخريبية،تمثلت في تهديد سلامة إمدادات النفط في المياه الاقليمية لدولة الامارات، ومحطتي ضخ النفط في المملكة العربية السعودية،وإطلاق الصواريخ البالستية على الأماكن المقدسة والمناطق المدنية في المملكة.

وختم بقوله “يظل مجلس التعاون الخليجي كيانا متماسكا راسخا، قادرا على مواجهة كافة التحديات بثقة كبيرة وإرادة ثابتة وعزيمة لا تلين”.