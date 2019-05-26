الشيخ المطلق: أعظم الحرمان أن المرء لا همّ له سوى متابعة المسلسلات

المواطن - الرياض

أكّد الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء، أن من أعظم الحرمان قعود المرء عن المسارعة إلى الطاعات في موسم الخيرات، والناس من حوله رجالًا ونساءً يتسابقون إلى جنَّة عرضها السماوات والأرض.

وأضاف الشيخ المطلق أن أعظم الحرمان هو أن المرء لا همّ له سوى متابعة المسلسلات، واللهو مع اللاهين، متابعًا بأية قرآنية كريمة {قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}.

وتابع: العاقل لا يقبل أن يبني بيته على أركان ضعيفة وأعمدة متهاوية، وكذلك المسلم لا يسرُّه أن تكون أركان دينه إلا راسخة وطيدة مكينة، ومنها صوم رمضان، قال ﷺ: “بُني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان” متفق عليه.