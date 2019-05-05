العثور على قبر الرجل الفيل بعد 130 عامًا من وفاته

المواطن - متابعة

كشفت تقارير صحفية عن العثور على قبر جوزيف ميريك، الذي اشتهر بلقب “الرجل الفيل”، وذلك بعد 130 عامًا على وفاته.

وبحسب ما نشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية فإن المؤلفة البريطانية جوفيغور مونغوفين تقول: إنها عثرت على أنسجة وبقايا جسم ميريك مدفونة في مقابر مدينة لندن.

وعاش ميريك مراهقة صعبة، وأمضى حياته في السفر لتقديم عروض. وانتهى به الحال في مستشفى لندن، حيث شرح الأطباء جسده بعد وفاته عام 1890 واحتفظوا بهيكله العظمي كنموذج تشريحي.

وتقول فيغور-مونغوفين، التي وثقت قصة حياة ميريك: إن أحدًا لم يتتبع محل دفن بقايا ميريك بسبب كثرة عدد المقابر المستخدمة في ذلك الوقت.

وبسؤالها عن هذا الأمر في إحدى المناسبات السابقة، قالت: “غالبًا ما دُفنت بقاياه في نفس محل دفن بقايا ضحايا جاك السفاح، إذ كانوا جميعًا في نفس المنطقة”.

وأضافت: “ثم ذهبت إلى منزلي وفكرت في الأمر، وبدأت أبحث في سجلات مقابر مدينة لندن، وفي المقابر التي دُفن فيها اثنان من ضحايا جاك السفاح”.

وتابعت: “قررت أن أبحث في مدى زمني من ثمانية أسابيع، في الفترة التي تلت وفاته. وهنا عثرت في الصفحة الثانية على اسم جوزيف ميريك.”

وتؤكد تفاصيل السجلات، التي تعود للعصر الفيكتوري، أن هذا هو محل دفن الرجل الفيل بنسبة مائة في المائة.