العطوي: أنا المسؤول عن الخسارة ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

أعرب المدير الفني للأخضر الشاب، خالد العطوي عن حزنه لخسارة مباراة السعودية ضد مالي المونديالية، مؤكدًا في الوقت ذاته تحمله مسؤولية الهزيمة.

وقال خالد العطوي بعد مباراة السعودية ضد مالي: “بدأنا بداية جيدة ولكن هذه كرة القدم هناك فوز وخسارة وتعادل، وحصلت لدينا أخطاء وتم استغلالها من منتخب مالي”.

وتابع مدرب الأخضر تصريحاته قائلًا: “نحن نعمل كمجموعة كاملة من الخطأ أن نحمل الخسارة للاعب أو شخص بعينه، ولكن أنا المسؤول الأول والأخير عن هذه الخسارة”.

السعودية ضد مالي

وانتهت مباراة السعودية ضد مالي بهزيمة الأخضر في الوقت القاتل بنتيجة 4/3، وسجل ثلاثية الأخضر فراس البريكان، حسان التمبكتي وخالد الغنام، فيما أحرز رباعية المنتخب المالي كوناتي، كوني، تراوري وكمارا.

وبعد مباراة السعودية ضد مالي في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2019 في بولندا، رفع المنتخب المالي رصيده إلى 4 نقاط خلف فرنسا المتصدر، فيما تواجد الأخضر في المركز الأخير بدون أي نقطة.