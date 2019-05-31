العطوي يكشف تشكيل السعودية ضد بنما

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني خالد العطوي عن تشكيل السعودية ضد بنما في المباراة المُقرر إقامتها، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب بيدغوشتش.

وتلعب السعودية ضد بنما في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المُقامة حاليًا في بولندا.

السعودية ضد بنما

وجاء تشكيل السعودية ضد بنما كالتالي؛ نواف الغامدي، سعود عبد الحميد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، حامد الغامدي، فراس البريكان، خالد الغنام، فرج الغشيان، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي وعبد المحسن القحطاني.

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية ضد بنما في المواجهة المونديالية، كل من؛ عبد الرحمن الشمري، محمد الدوسري، نايف الماس، فراس الغامدي، يحيى النجعي، تركي العمار، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، منصور البيشي وسالم السليم.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس العالم للشباب

ويتصدر المنتخب الفرنسي الشاب ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من مونديال بولندا، يليه مالي برصيد 4 نقاط، ثم بنما بنقطة واحدة، ويتذيل الأخضر الترتيب بدون نقاط.

ويسعى الأخضر الشاب لتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد بنما اليوم، أملًا في التأهل كأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، ولكن عليه انتظار نتائج مواجهات المجموعات الأخرى.