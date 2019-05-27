الفتح يضم المغربي مروان سعدان رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن تعاقده- رسميًّا- مع المغربي مروان سعدان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعض أهداف ومهارات لاعبه المغربي الجديد، وعلق قائلًا: “مروان سعدان نموذجي”.

ولعب مروان سعدان، صاحب الـ27 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الرباطي المغربي، قبل أن ينتقل إلى نادي تشايكور ريزه سبور التركي في عام 2016.

وتألق النجم مروان سعدان مع فريق تشايكور ريزه سبور التركي هذا الموسم، حيث شارك معه في 30 مباراة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

ويستعد النجم مروان سعدان للمشاركة مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المُقرر إقامتها في مصر الشهر المقبل.

🎥 | مروان سعدان " نموذجي " 🇲🇦💙💚 pic.twitter.com/4Z9tFSwPZY — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) May 27, 2019