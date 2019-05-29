الملكية الفكرية تطلب مرئيات العموم حول لائحة الترخيص الإجباري لبراءات الاختراع

المواطن - الرياض

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية المهتمين لإبداء مرئياتهم حيال “لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع”، وتقديم الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن.

وأوضحت أنها تستقبل الملحوظات حتى يوم الثلاثاء 22/ 10/ 1440هـ الموافق 25/ 6/ 2019م، على البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة ( [email protected] )، مؤملة إدراج اسم الشخص مقدم المرئيات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعكف في الوقت الحالي على استحداث لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك وفقًا لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.