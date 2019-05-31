الملك سلمان يعلن ختام أعمال القمة العربية الطارئة بمكة

الملك سلمان يعلن ختام أعمال القمة العربية الطارئة بمكة

2019/05/31
الساعة 3:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1670
0
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ختام أعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.

وناقش قادة ورؤساء الدول العربية في القمة العربية الطارئة بمكة وضع حد للتدخلات الإيرانية في المنطقة، حيث أكّدوا على أن أمن الخليج والدول العربية جزء لا يتجزأ، كما نددوا بالممارسات الإرهابية الإيرانية في المنطقة.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :