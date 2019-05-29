الهلال الأحمر يحذر الجميع من موجة الغبار في جدة

المواطن - جدة

ناشدت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب أبو زيد بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنيًا من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.