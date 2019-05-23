بالأسماء .. ترقية 6 ضباط بشرطة حائل

بالأسماء .. ترقية 6 ضباط بشرطة حائل

2019/05/23
الساعة 5:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حائل

صدر الأمر الكريم القاضي بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل.

وقد شملت الأسماء كلاًّ من:

١- عقيد أحمد بن شايع الخزام إلى رتبة (عميد).
٢- عقيد  سعد بن فهد الهريش إلى رتبة (عميد).
٣- عقيد عبدالله بن عبدالهادي اللحياني إلى رتبة (عميد).
٤- مقدم حشر بن غضيان الخمعلي إلى رتبة (عقيد).
٥- مقدم محمد بن خليف المطيري إلى رتبة (عقيد).
٦- مقدم  ناصر بن عبدالمحسن العمار إلى رتبة (عقيد).
وقام اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل هذا اليوم الخميس الموافق ١٨-٩-١٤٤٠هـ بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق.
كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .
كان ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة العميد شعيب بن تايب الشمري ، وسعادة المساعد للتخطيط والتطوير العميد/ مفلح بن حجي الجردان ، وسعادة المساعد لشؤون الأمن العميد منصور بن نايف الشمري .



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