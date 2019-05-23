بالأسماء .. ترقية 6 ضباط بشرطة حائل

كان ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة العميد شعيب بن تايب الشمري ، وسعادة المساعد للتخطيط والتطوير العميد/ مفلح بن حجي الجردان ، وسعادة المساعد لشؤون الأمن العميد منصور بن نايف الشمري .