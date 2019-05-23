بالأسماء .. ترقية 6 ضباط بشرطة حائل

المواطن - حائل
صدر الأمر الكريم القاضي بترقية عدد من ضباط شرطة منطقة حائل.
وقد شملت الأسماء كلاًّ من:
١- عقيد أحمد بن شايع الخزام إلى رتبة (عميد).
٢- عقيد سعد بن فهد الهريش إلى رتبة (عميد).
٣- عقيد عبدالله بن عبدالهادي اللحياني إلى رتبة (عميد).
٤- مقدم حشر بن غضيان الخمعلي إلى رتبة (عقيد).
٥- مقدم محمد بن خليف المطيري إلى رتبة (عقيد).
٦- مقدم ناصر بن عبدالمحسن العمار إلى رتبة (عقيد).
وقام اللواء عثمان بن عبدالعزيز المحيميد مدير شرطة منطقة حائل هذا اليوم الخميس الموافق ١٨-٩-١٤٤٠هـ بتقليدهم رتبهم الجديدة متمنياً لهم التوفيق.
كما عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية سائلين الله عز وجل أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن .
كان ذلك بحضور مدير إدارة المتابعة العميد شعيب بن تايب الشمري ، وسعادة المساعد للتخطيط والتطوير العميد/ مفلح بن حجي الجردان ، وسعادة المساعد لشؤون الأمن العميد منصور بن نايف الشمري .