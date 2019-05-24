بركلات الترجيح .. الحزم يضمن البقاء في دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الحزم من البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب الفوز على نادي الخليج في إياب ملحق الصعود والهبوط بثلاث ركلات مقابل ركلتين في ركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ لقاء الإياب بضغط هجومي كبير من قبل نادي الخليج، والذي نجح في إضافة الهدف الأول عبر اللاعب لاسينا ديابي في الدقيقة الخامسة والستين من عمر الوقت الأصلي.

وانتهى الوقت الأصلي بتقدم الخليج بهدف دون رد.

وفي الدقيقة الـ93 من عمر الشوط الإضافي الأول، سجل نادي الحزم هدف التعادل القاتل عبر نجمه محمد الصيعري من ركلة جزاء مميزة.

وتمكن نادي الخليج من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب لاسينا ديابي في الدقيقة الـ120 بطريقة مثيرة.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي ابتسمت لفريق الحزم؛ حيث فاز بثلاث ركلات مقابل ركلتين، لتُعلن ركلات الترجيح بقاء نادي الحزم في دوري المحترفين في الموسم المقبل 2019- 2020.

وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الحزم بهدف دون رد على نادي الخليج في الـ20 من مايو الجاري.