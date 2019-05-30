بلدية المسارحة تتجاوب مع “المواطن” وتُغلق غرفة الصرف الصحي بالعمارية

المواطن - علي مدخلي- جازان

تجاوبت بلدية محافظة أحد المسارحة مع ما نشرته “المواطن” في تقريرها عن وجود غرفة صرف صحي تهدد الأطفال والمارة منذ عامين بحي العمارية بأحد المسارحة.

وسارعت البلدية لإغلاق هذه الفتحة بعد أن كانت مفتوحة بسبب وجود غطاء متحرك وقيام أحد الأشخاص بتأمين ما حول فوهة غرفة التفتيش بوضع صندوق خشبي، إلا أنه لا يفي بالحماية المطلوبة.

وقد قامت البلدية من خلال فرق الصيانة بإغلاق هذه الفتحة من خلال توفير غطاء جديد لها وتثبيته وإقفاله تمامًا لتفادي الخطر التي قد تسببه تلك الفتحة.

وتقدم “المواطن” بدورها الشكر لبلدية أحد المسارحة ممثلة في رئيسها المهندس سلمان الفيفي لتجاوبها مع ما نشرته عن خطر هذه الفتحة على الأطفال والعابرين.