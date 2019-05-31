تحديد الجوامع وموعد صلاة العيد في القريات وطبرجل ومراكزها 

المواطن - واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف أوقات صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ ، وستقام الصلاة في محافظة القريات في تمام الساعة (5:46) صباحاً وفي محافظة طبرجل عند الساعة (5:44).

وأوضح مدير الفرع بالجوف الشيخ محمد بن عمر السائح أن الصلاة ستقام بالإضافة لمصليات العيد المكشوفة في عددٍ من الجوامع .

وبين الشيخ السائح أنة يجري الآن تهيئة مصليات الأعياد في المنطقة وذلك بإجراء التسوية والترميمات اللازمة لها من نظافة وصيانة ، وتجهيز لتلك المصليات بفرش مساحات واسعة منها ، والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حتى يؤدي المسلمون شعيرتهم براحة واطمئنان ، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة – حفظهم الله – ، سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام .