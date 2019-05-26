توقيف رجلي إطفاء بعد مقتل 21 طالبًا في حريق مركز تعليمي بالهند

توقيف رجلي إطفاء بعد مقتل 21 طالبًا في حريق مركز تعليمي بالهند

2019/05/26
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، إيقاف اثنين من مسؤولي إدارة الإطفاء عن العمل، بعد مقتل 21 طالبًا ومعلم في حريق مركز تعليمي بولاية جوجارات بغرب البلاد.

وقال ساتيش شارما قائد الشرطة في مدينة سورات: إن ملاك المبنى المؤلف من أربعة طوابق، والذي كان يضم المركز التعليمي، ما زالوا هاربين.

وكان 21 طالبًا، 16 منهم إناث، لقوا مصرعهم نتيجة الحريق الذي شب أيضًا في مصعد المبنى، حيث لم يتمكن الطلاب من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحف الهندية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناسًا يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية: إن ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عامًا، كانوا يحضرون درسًا عن التصميم وقت الكارثة.

وعندما دخل رجال الإطفاء إلى داخل المبنى بعدما أخمدوا النيران، وجدوا الجثث متفحمة لدرجة يصعب التعرف عليها.

وأعربت الشرطة الهندية عن اعتقادها أن الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى، مشيرة إلى أنه بدأ عند الساعة الرابعة عصرًا، الجمعة.



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