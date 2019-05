توقيف رجلي إطفاء بعد مقتل 21 طالبًا في حريق مركز تعليمي بالهند

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، إيقاف اثنين من مسؤولي إدارة الإطفاء عن العمل، بعد مقتل 21 طالبًا ومعلم في حريق مركز تعليمي بولاية جوجارات بغرب البلاد.

وقال ساتيش شارما قائد الشرطة في مدينة سورات: إن ملاك المبنى المؤلف من أربعة طوابق، والذي كان يضم المركز التعليمي، ما زالوا هاربين.

وكان 21 طالبًا، 16 منهم إناث، لقوا مصرعهم نتيجة الحريق الذي شب أيضًا في مصعد المبنى، حيث لم يتمكن الطلاب من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض، وفق ما نقلت الصحف الهندية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قنوات المحلية أناسًا يحاولون القفز من المبنى الذي داهمته النيران، فيما تصاعدت أعمدة الدخان.

It's so bad news for our Surat city …. Pray for that child who had lost theirs live in this fire insidant in Surat sarthana …

19 children are dead

19 children are dead

😣😥 pic.twitter.com/9QDi6iufTf

— Manali Patel (@ManaliP18536069) May 25, 2019