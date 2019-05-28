تيريزا ماي : حل أزمة خروج بريطانيا مسؤولية آخرين الآن

المواطن - متابعة

قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: إن مسؤولية كسر الجمود الذي يكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ملقاة على عاتق آخرين الآن، وامتنع عن التعقيب على اقتراحات قدمتها حتى الآن شخصيات تسعى لأن تحل محل ماي.

وكانت ماي قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران بعدما أقرت بفشلها في تحقيق الانفصال البريطاني، وهو ما أثار سباقًا داخل حزب المحافظين بين المتنافسين على شغل موقعها. وقال بعض المرشحين: إن لديهم خططًا لإعادة التفاوض على اتفاقها مع بروكسل.

وبحسب “رويتزر” قال المتحدث: النص القانوني المتفق عليه في المجلس مع رئيسة الوزراء هو ألا نسعى لإعادة فتح اتفاقية الانسحاب، كان هذا جزءًا من العملية التي تمت بموجبها الموافقة على التمديد.

وأضاف: لن أعلق على المواقف التي اتخذها آخرون في إطار سباق الزعامة.

وكانت رئيسة الوزراء قالت يوم الجمعة وهي تغالب دموعها: إنها فشلت وأن الأمر يستدعي إفساح المجال لشخص آخر في تنفيذ الخروج البريطاني.

وتابعت: إيجاد سبيل للمضي قدمًا ملقى على عاتق آخرين.