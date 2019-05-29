جماهير النصر: وداعًا برونو أوفيني

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير النصر على توديع البرازيلي برونو أوفيني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعدما ترددت أنباء عن رحيله من صفوف العالمي.

وغادر البرازيلي برونو أوفيني مدينة الرياض، لقضاء فترة الإجازة مع أسرته، عقب نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، دون تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ودعًا أوفيني

ودشنت جماهير النصر هاشتاق وداعًا أوفيني عبر “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير، حيث أشاد جمهور العالمي بأداء اللاعب البرازيلي وخاصة هدفه القاتل ضد الهلال.

وكتب حساب يحمل اسم “نجم النصر”: “وداعًا برونو وداعًا يا مدمر أحلام الزعولين وداعًا يا من سكنت قلوب العالميين لن ينساك كل عالمي وستظل بقلوبنا وداعًا يا برونو وستظل محبوبنا”.

وقالت سهى: “كان هناك فريق متصدر 24 جولة وفقد البطولة بسبب رأسك يا برونو !”، وكتب مصطفى الشيخي: “شكرًا برونو قدمت اغلى دوري للعالمي”، وتابع ناصر إبراهيم: “أجمل وقت يرحل فيه برونو، يكفي أنه راحل وكل نصراوي يحبه”,

وتفاعل عايض العبدالله مع هاشتاق وداعًا برونو وقال: “لك أن تتخيل بأن رأس برونو الذي جاب الصدارة وبعثر أحلام الجار لن يتم التجديد له ولم تجعله جماهير النصر أسطورة رغم كل ما فعل!! فرق الطموح والأمجاد ونوعيتها التسجيل في مرماهم عادي جدًا”.

وعلق حساب “غيمة” قائلًا: “قال قبل: لا أود الرحيل من النصر حتى أُحقق بطولة هذا وعد لكل النصراويين الذين دعموني أعدهم سأواصل جهدي مع زملائي .. سجّل هدفين في مهمة انتزاع الصدارة وتسبب بركلة جزاء في جولة الحسم شكراً برونو وشكراً للإدارة اللي تقدّم مصلحة النادي على العاطفة للأمانة قرار موفّق”.

وتابع قاسم: “وداعًا… كلمه صعبه مع اعز انسان شرف العالمي ولكن .. هذه سنة التغيير. . برونو قدم الكثير مع النصر.. لكن المغادرة صعبة راس برونو ستخلد حتما.. بأرشيف نادي النصر”.