جوميز: أفتخر بانتمائي لنادي الهلال وهدفي تحقيق الألقاب

المواطن - مروة نبيل

وجّه الفرنسي بافيتيمبي جوميز رسالة باللغة العربية إلى جماهير نادي الهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ألمح جوميز في رسالته إلى البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الموسم الرياضي المقبل، وقال: “لقد كان موسمًا جميلًا.. مع أننا للأسف لم نحقق خلاله ما كنا نطمح به”.

وتابع: “قضيت أنأ وعائلتي سنة جميلة بالرياض، مُحاطين بالحب والاحترام من قبل جماهيرنا الرائعة، ولكن بالرغم من عدم حصولنا على اللقب، إلا أنني استطعت أن أتغلب على رقمي القياسي بعدد الأهداف”.

وأضاف جوميز خلال رسالته لجماهير الهلال قائلًا: “أنا افتخر بكوني أنتمي لواحد من أهم النوادي وأكثرها حصولًا على الألقاب بالخليج، وصاحب أخلص المشجعين، نادي الهلال”.

وواصل: “أنعم الله عليّ بأعضاء فريق رائعين، ساعدوني على التأقلم بسرعة وعلموني السخاء. هذا الموسم لم يكن على قدر طموحاتنا، لكني أعدكم أن يكون الموسم القادم، إن شاء الله، أفضل بكثير لأني أشعر بأني في وطني. لذلك أشكر زملائي في الفريق، وقادة النادي، والعاملين عليه وجميع أفراد عائلة نادي الهلال”.

واختتم جوميز رسالته قائلًا: “أشكركم جميعًا بعمق لكل الحب والمشاعر الدافئة التي تحيطوني بها.. هدفي هو تقديم كل ما يليق بكم وكل ما تريدون، وخاصة الألقاب.. أراكم قريبًا..”.

وتألق جوميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، ونجح في تسجيل 21 هدفًا خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ولكن الزعيم خسر لقب الدوري، وكأس زايد للأندية الأبطال، وكأس الملك، ما أغضب الجماهير.