جيسوس: الهلال يُريد عودتي مرة أخرى

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب البرتغالي خورخي جيسوس أن نادي الهلال يُريد عودته لقيادة الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى، نافيًا في الوقت ذاته اقترابه من تدريب فلامينجو البرازيلي.

وقال جيسوس خلال تصريحاته لصحيفة “ريكورد” البرتغالية: “لم يكن لديّ أي اتصال مع فلامينجو، ولم يتحدث معي أي أحد من النادي”.

وأضاف المدرب البرتغالي: “ومسؤولو الهلال يريدون مني العودة إلى السعودية مرة أخرى، في الأيام القليلة المقبلة، ستكون هنُاك أخبار حول مستقبلي”.

وأشار جيسوس إلى أن عدداً قليلاً من الأندية في أوروبا يتفاوضون معه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى امتلاكه لعرض من الدوري المصري.

وقاد جيسوس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من بداية الموسم، قبل أن يُقرر مجلس الإدارة رحيله بالتراضي بين الطرفين، والتعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، ولكن تمت إقالته بعد تراجع نتائج الزعيم.