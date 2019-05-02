حب خلف الكواليس

حب خلف الكواليس

2019/05/02
الساعة 11:47 صباحًا
- ‎في‫آراء حرة‬‎, حصاد اليوم
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بقلم: نورة سعد العبودي

يستحيل أن يكون هناك جسم يحمل قلباً ينبض لم يمر بفترة أحب فيها سواء كان فشل أو استمر ذلك.

البعض ينكر أنه أحب إما خوفاً أو أنه حُب من طرف واحد، لكن يظل ساكناً بالقلب طول العمر، كحالي الآن أعترف أني أحببت وهذا من حق قلبي عليّ، لكن لم يجمعنا النصيب.

لكن لا يزال يسكن وسيظل يرتعش قلبي كلما تذكرته ويبتهج وجهي ولعلي أبتسم دون أن أحس وتلمع عيناي وكأني رأيته.. أتمنى أن أبدي مشاعري للعالم لكن حبي له سيظل خلف الكواليس.



‎تعليق واحد

  1. شثريه

    من ويم خلف الكواليس من اول ساعه وانتي اعلنتي حبك لكنه كان فاشل بمعنى الكلمة حب طقطقه على قولهم

    ‎رد

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