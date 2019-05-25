حدث في 20 رمضان .. الرسول يفتح مكة ومولد سيف الدين قطز

المواطن – محمود نبيل:

رسمت الأحداث التاريخية التي جرت في 20 رمضان، ملامح الإسلام بصورته الحالية، وشهد هذا اليوم العديد من الأمور التي كانت بمثابة فتح ونصر من الله عز وجل للمؤمنين عبر التاريخ.

فتح مكة

في مثل هذا اليوم عام 8 هجرية، فتح المسلمون بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مكة المكرمة، وقاموا بتحطيم الأصنام والتماثيل التي كان يعبدها الكفار ما قبل الإسلام، ويومها اتخذ النبي قراره بالعفو عن أهلها رغم إساءتهم له قبل الفتح الإسلامي لمكة.

مسجد القيروان

في مثل هذا اليوم عام 55 هجرية، انتهى المسلمون من بناء مسجد القيروان، والذي كان في البداية ذا مساحة بسيطة قبل أن يتم تعديله وتطويره خلال العصور الحديثة.

فاتح السند

في مثل هذا اليوم عام 72 هجرية، ولد محمد بن القاسم الثقفي، القائد العسكري الأموي الذي قام بفتح بلاد السند خلال عصره.

مولد قطز

في مثل هذا اليوم عام 652 هجرية، ولد سيف الدين قطز، المملوك الذي تحول إلى سلطان مصر، ونجح في قيادتها لهزيمة التتار، الذين كانوا على أعتاب السيطرة على العالم أجمع.