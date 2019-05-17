حساب المواطن يرد على مستفيد يريد صرف الدعم قبل عيد الفطر

المواطن - الرياض

رد حساب المواطن على مستفيد يريد أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم البرنامج قبل عيد الفطر المبارك.

وقال حساب المواطن: إنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع،وسيتم إيداع الدعم للدفعة التاسعة عشرة في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

وفي وقت سابق، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم عبدالله المسند: إن عيد الفطر يُصادف يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، أي قبل موعد صرف إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن التي توافق يوم 10 يونيو.

شروط الأهلية:

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).